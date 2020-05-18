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Грозит штраф: российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы

Татьяна Васильева посчитала больницу опасным местом для лечения

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:30

Известная российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Однако 73-летняя актриса не захотела оставаться в медицинском учреждении и решила покинуть больницу.

Татьяна Васильева заразилась коронавирусом и сбежала из больницы
Татьяна Васильева заразилась коронавирусом и сбежала из больницы

Звезда фильма "Переступить черту" рассказала, что испугалась, что может заразиться в больнице коронавирусом и не дождалась анализов. Об этом сообщает телеканал НТВ. Однако теперь Татьяне Васильевой грозит солидный штраф, но по словам самой актрисы, она тщательно лечится и надеется, что ее не оштрафуют. За нарушение закона актрисе грозит штраф, эквивалентный 1822 гривнам. Тем временем подъезд Татьяны Васильевой проходит санитарную обработку, а с соседями она не видится.

"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти – и все, все карантины мои закончились", – сказала актриса журналистам НТВ.

Второго мая артистка сообщила в своем официальном Instagram аккаунте, что несколько дней у нее поднималась температура, затем появился кашель и жжение в глазах. Тогда Татьяна Васильева была госпитализирована.

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"Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий...", – написала Татьяна Васильева.

Актриса тогда также сообщила, что поражения легких были не сильными и она может лечиться дома.

Ранее мы сообщали, как известная телеведущая и депутат лечится от COVID-19.

Также известный украинский хореограф Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом во время пребывания в Америке и описал симптомы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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