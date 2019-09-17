Известная актриса тайно вышла замуж – СМИ

Дженнифер Лоуренс была замечена в брачном бюро Нью-Йорка

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

О том, что голливудская актриса и звезда блокбастера "Люди Икс: Темный Феникс" Дженнифер Лоуренс обручена со своим бойфредом, галеристом Куком Марони, стало известно еще в феврале этого года. Но точной даты свадебной церемонии влюбленные так и не назвали. А на днях и вовсе были замечены в брачном бюро Нью-Йорка.

Все подробности предстоящей свадьбы Дженнифер Лоуренс смотрите в сюжете:

Как сообщает издание PageSix, церемония бракосочетания прошла весьма скромно – в кругу фотографа и охранника. В руках у знаменитостей были документы, которые они, видимо, приехали подписать, чтобы узаконить брак.

"Когда ты приходишь за своим свидетельством о браке, а мимо тебя проходит Дженнифер Лоуренс, чтобы расписаться. Да, друзья, ратуша – классное место!", – написал один из посетителей бюро в Twitter, однако позже пост был удален.

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По информации инсайдера издания Entertainment Tonight, звезда и ее жених "по уши влюблены друг в друга" и были "по-настоящему неразлучны" с тех пор, как жених сделал ей предложение!

"Вероятнее всего, церемония пройдет в Нью-Йорке, но это еще не окончательное решение. Они все держат в секрете, потому что приватность для этой пары очень важна. Они скромны, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах", – пишет издание.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя она призналась, что не любит краситься.

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