Известная актриса впервые появилась на публике после заявления о страшной болезни

Сельма Блэр ранее призналась, что у нее рассеянный склероз

Сельма Блэр Фото: AFP

46-летняя актриса Сельма Блэр уже 15 лет страдает от рассеянного склероза и только спустя несколько месяцев после признания впервые вышла в свет. Актриса стала почетной гостьей ежегодного ужина Vanity Fair, устраиваемого известным изданием в честь номинантов на "Оскар".

Сельма Блэр Фото: AFP

Звезда "Жестоких игр" и сериала "Американская история преступлений" выглядела блестяще, а о проблемах со здоровьем напомнила только трость, на которую актриса опиралась при ходьбе. Компанию Сельме Блэр составила ее подруга и коллега Шонда Раймс.

Сельма Блэр Фото: AFP

Напомним, в свой день рождения актриса Сельма Блэр призналась, что уже два года не пьет.

"Два года трезвая. Два года чувствую все и ничего. Два года чрезвычайной благодарности, смирения и изящества. Я благодарю Бога и моих друзей. Благодарю вас за самую особенную неделю празднования Дня рождения. Я молилась о чуде в самых трудные времена. Я – живое чудо. Спасибо. Спасибо", – так она подписала свой пост.

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