Известная модель-трансгендер показала стройное тело: фото

23-летняя звезда Victoria's Secret позирует на берегу океана

Валентина Сампайо Фото: Instagram.com

Известная бразильская модель Валентина Сампайо, которая стала первым в истории трансгендерным "ангелом" бренда Victoria's Secret, продемонстрировала стройный формы тела.

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На своей странице в Instagram модель поделилась снимком, который был сделан на родине во время отдыха. На фоне океана и скал 23-летняя знаменитость демонстрирует стройное тело в коричневом купальнике.

Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.

Валентина Сампайо Фото: Instagram.com

Отметим, что еще с 12 лет будущая звезда называла себя Валентиной. Ко всему, в разговорах с журналистами Сампайо не раз утверждала, что чувствовала себя женщиной еще с восьми лет. В сети опубликовали единственное фото из детства модели до смены пола.

Валентина Сампайо в детстве Фото: Instagram.com

Напомним, что самое ожидаемое в мире шоу Victoria's Secret, которое должно состояться этой осенью, оказалось под угрозой срыва. Такой неутешительной новостью поделилась 28-летняя "ангел" Шанина Шейк.

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