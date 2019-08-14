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Известная певица с помощью дара исцелила знакомую

Катя Лель обладает особым даром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Катя Лель
Катя Лель
Фото: Instagram.com

Российская певица Катя Лель, которая ранее попала в "черный список" "Миротворца" рассказала поклонникам необычную историю, как ей удалось излечить знакомую с помощью своего особенно дара.

Также узнайте в видео, кто из украинских звезд исцеляет своим творчеством:

Как пишет Starhit, Катя Лель научилась читать мысли и лечить недуги людей без операций с помощью своей энергии. Кроме того, сама певица рассказала, что недавно ей удалось помочь знакомой, которая после падения с велосипеда получила серьезную травму плеча. Женщине даже требовалось хирургическое вмешательство, медики планировали вкручивать три винта, ставить искусственную капсулу, а также пришивать вторую мышцу бицепса и сшивать вращательную манжету. Но российской певице, как она сама утверждает, с помощью силы мысли удалось исцелить пострадавшую. 

INSTAGRAM (@katyalelofficial)

"Сегодня должны были делать операцию, и ее отменили, хотя это невероятно. Врач сказал, что нет необходимости. Обычно после таких операций годами восстанавливаются. Она мне звонит и говорит, что это чудо. А я руками, с помощью энергии, провела раз пять около ее травмированного плеча. Я рада, что смогла помочь близкому человеку", — рассказала Лель.

Также артистка вспоминает, что впервые начала практиковать лечение руками еще в 16 лет. Тогда ей удалось помочь своей однокласснице. 

"Надо уметь этим пользоваться, правильно тратить энергию. Но я решила, что надо сначала повзрослеть. Помогала дяде, у него было защемление нерва", — поделилась Катя.

Ранее мы рассказывали, как заняться исцеляющей медитацией для здоровья. 

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Источник: starhit.ru
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