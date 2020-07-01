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Известная певица Sia спустя год после усыновления стала бабушкой

Сегодня, 13:55

У приемного сына звезды родились двое детей

Популярная австралийская певица Sia не так давно призналась, что в возрасте 44 лет усыновила двух 18-летних парней. Как оказалось, спустя год после этого события она стала бабушкой.

О пополнении в семье звезда рассказала во время шоу Zane Lowe's Apple Music. По словам артистки, у ее приемного сына родились двое детей.

Певица Sia
Певица Sia
Фото: Getty Images

"У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они называют меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер", – поделилась Sia.

Отметим, что певица призналась – год был нелегким. В частности, артистка рассказала, что ей стыдно, что пришлось усыновить двух темнокожих парней, чтобы понять через что ежедневно проходят темнокожие люди.

Также узнайте в сюжете, кто из звезд Голливуда усыновил детей:

Также Sia поделилась деталями романа с певцом Diplo, вместе с которым она поет в группе LSD. По ее словам, после развода с мужем, кинорежиссером Эриком Андерсом Лангом, она предпочитает только секс без обязательств и планирует оставаться одинокой до конца жизни.

Напомним, что также Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка.

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