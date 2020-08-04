Известная российская певица заболела коронавирусом: "Подтвердили с третьего раза"

Рита Дакота также рассказала о симптомах

Известная российская певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

В обращении к поклонникам Рита уточнила, что положительный результат на COVID-19 ей подтвердили с третьего раза.

"Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился COVID, мать его, с третьего раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморочиваться с третьим анализом? Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом", – написала артистка.

Рита Дакота Фото: nstagram.com/ritadakota

Из симптомов: у девушки пропало обоняние и появилась ломота в теле. У остальных членов семьи Риты, к счастью, не подтвердили наличие вируса.

Рита Дакота – родом из Минска, стала популярной после участия в российской "Фабрике звезд". Там она познакомилась со своим будущим супругом Владом Соколовским. В 2017 году у пары родилась дочь Мия, через год – супруги расстались.

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Напомним, у звезды "Орла и решки" Насти Ивлеевой обнаружили коронавирус. COVID-19 заразился и ее супруг, рэпер Элджей. Мы также сообщали, что 77-летний актер Амитабх Баччан вылечился от коронавируса.

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