Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Звезда родила дочь

Популярная украинская телеведущая Анна Панова, которая призналась, почему ненавидит магазины, впервые стала мамой. Радостной новостью звезда поделилась со своими подписчиками.

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на телеканале "Украина", Анна Панова на своей странице в Facebook рассказала о пополнении в семье, а также поделилась трогательным фото из роддома. Телеведущая призналась, что они с мужем стали родителями дочери.

Анна Панова родила дочь Фото: Facebook-страница Анны Пановой

"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!", – такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.

Отметим, Анна Панова вышла замуж за Александра Каменца 27 апреля 2018 года. Беременность телеведущая не афишировала.

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Ранее мы также писали, что Анна Панова поделилась советами, как не поправиться на "диванном режиме". Телеведущая и ее семья с первых дней внедрения карантинных мероприятий серьезно отнеслась к ним и не пренебрегает правилами в условиях самоизоляции.

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