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Известную телеведущую-девушку вице-премьера Розенко прооперировали

Елена-Кристина Лебедь перенесла операцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Елена-Кристина Лебедь попала в больницу Фото: Instagram/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь попала в больницу
Фото: Instagram/elena_kristina_lebed

Известная украинская телеведущая, девушка вице-премьера Украина Павла Розенко – Елена-Кристина Лебедь оказалась в больнице. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фото с больничной койки. Оказывается, у телеведущей проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию.

Елена-Кристина также записала видео, где рассказала о причинах госпитализации. Телеведущая не унывает, делясь переживаниями и мыслями с подписчиками. Она надеется, что уже скоро сможет ходить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала, как отдыхала с министром Розенко в Карпатах.

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операция телеведущая Елена-Кристина Лебедь
Источник: Сегодня
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