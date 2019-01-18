Известную телеведущую-девушку вице-премьера Розенко прооперировали

Елена-Кристина Лебедь перенесла операцию

Елена-Кристина Лебедь попала в больницу Фото: Instagram/elena_kristina_lebed

Известная украинская телеведущая, девушка вице-премьера Украина Павла Розенко – Елена-Кристина Лебедь оказалась в больнице. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фото с больничной койки. Оказывается, у телеведущей проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию.

Елена-Кристина также записала видео, где рассказала о причинах госпитализации. Телеведущая не унывает, делясь переживаниями и мыслями с подписчиками. Она надеется, что уже скоро сможет ходить.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала, как отдыхала с министром Розенко в Карпатах.