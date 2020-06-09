Известная телеведущая попалась на вождении в нетрезвом состоянии
Настя Ивлеева утверждает, что выпила лишь глоток шампанского
Звезда тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева села за руль в нетрезвом состоянии. Вечером, 8 июня, блогерша отметила 17 миллионов фолловеров в Instagram шампанским, а после села за руль. За это Ивлееву разыскивают сотрудники ГИБДД.
Ранее Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето. Актер и музыкант сам позвонил ей по видеосвязи, предложил сделать совместное фото и пообещал, что они скоро увидятся.
Так, минувшим вечером Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в своем Instagram и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в stories, а потом выложила несколько роликов уже из салона автомобиля, сидя за рулем.
Подписчики осудили звезду за такую халатность, на что Настя оправдалась словами "Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю".
Тем не менее, как пишет телеграм-канал Mash, Настю разыскивают столичные правоохранители, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.
Ранее пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы. Он въехал в фургон, водитель которого скончался сегодня утром в больнице. Знаменитости грозит до 12 лет тюрьмы.
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