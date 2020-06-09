Известная телеведущая попалась на вождении в нетрезвом состоянии

Настя Ивлеева утверждает, что выпила лишь глоток шампанского

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева села за руль в нетрезвом состоянии. Вечером, 8 июня, блогерша отметила 17 миллионов фолловеров в Instagram шампанским, а после села за руль. За это Ивлееву разыскивают сотрудники ГИБДД.

Ранее Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето. Актер и музыкант сам позвонил ей по видеосвязи, предложил сделать совместное фото и пообещал, что они скоро увидятся.

Так, минувшим вечером Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в своем Instagram и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в stories, а потом выложила несколько роликов уже из салона автомобиля, сидя за рулем.

Скриншот instagram.com/_agentgirl

Подписчики осудили звезду за такую халатность, на что Настя оправдалась словами "Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю".

Скриншот instagram.com/_agentgirl

Тем не менее, как пишет телеграм-канал Mash, Настю разыскивают столичные правоохранители, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.

Ранее пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы. Он въехал в фургон, водитель которого скончался сегодня утром в больнице. Знаменитости грозит до 12 лет тюрьмы.

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