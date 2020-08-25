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Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Сегодня, 14:09

Маричка Падалко поделилась подробностями того, как заразилась COVID-19

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко с детьми заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Ведущая написала большое обращение к подписчикам, в котором рассказал о том, как она заразилась и какие у нее и ее семьи были симптомы.

"Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем. Муж и младшая дочка не заразились", – написала ведущая.

Телеведущая Маричка Падалко
Телеведущая Маричка Падалко
Фото: instagram.com/marichkapadalko

Падалко сообщила, что первым в их семье COVID-19 заразился ее сын Михаил, который вернулся домой с футбольных сборов в Виннице. По словам ведущей, сын жаловался на боль в горле, кроме этого, он много спал. Позже на боли в горле пожаловалась старшая дочь Марички – 11-летняя Мария.

"Через несколько дней она начала сильно кашлять, и я повезла ее в ближайшую клинику за городом. Диагностировали абструктивний бронхит, назначили ингаляции. Сдали ПЛР-тест по моему настоянию, потому что симптоматично это пока не выглядело для врачей, как коронавирус", – пишет Падалко.

Позже у девочки резко повысилась температура до 40,3 и усилился кашель. Тест подтвердил наличие вируса, а после этого и сама ведущая начала ощущать симптомы. У Марички поднялась температура до 37,4. Начался кашель и ощущение "постороннего тупого предмета в груди". Однако тест не подтверждал у нее COVID-19. Оказалось, что ведущая, вероятно, не заметила, как заболела коронавирусом, а его последствия проявились позже.

Маричка Падалко
Маричка Падалко
Фото: instagram.com/marichkapadalko

Падалко сделала тест на igG – антитела, которые проявляются уже после перенесенной болезни. И тест оказался положительным.

"У меня и по тесту, и по ощущениям, острая фаза позади. До сих пор много сплю, уже не кашляю, но пью обезболивающие, потому что мышечные боли не дают спать по ночам. Все тело до сих пор болит. И чешутся глаза", – поделилась Падалко.

Напомним, Ольга Фреймут подтвердила, что заболела COVID-19. Мы также сообщали, что родная сестра Шэрон СТоун болеет тяжелой формой коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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телеведущая коронавирус
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