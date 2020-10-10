Смотрите, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин"

Образ легендарного музыканта на экране воплотит Иван Блиндар

Стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин". Роль легендарного украинского музыканта досталась звезде Ивано-Франковского Национального театра Ивану Блиндарю. Об этом сообщает режиссер Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

Картина "Я, Победа и Берлин" готовится по мотивам автобиографического одноименного романа Андрея Кузьменко, вышедшего в 2006 году.

Скриншот: facebook.com/oleg.vergelis

Съемки фильма стартовали еще в августе этого года во Львове, а вот исполнителя главной роли создатели ленты скрывали по сей день. Режиссером "Я, Победа и Берлин" выступила Ольга Ряшина. Премьера в Украине запланирована на 202й год.

Кто такой Иван Блиндар?

Иван Блиндар с 2011 года является актером Ивано-Франковского театра имени Ивана Франко. Он играет почти в 30 спектаклях и даже вошел в топ-20 рейтинга самых перспективных новых кинозвезд Украины по версии одного украинского портала.

Фото: facebook.com/ivan.blindar

По словам актера, чтобы вжиться в роль Кузьмы, он слушал альбомы Depeche Mode и The Exploited (это любимые группы артиста), ездил на место захоронения музыканта во Львове, и даже встретился с женой Кузьмы Светланой Бабийчук.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины.

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