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Звезду "Форсажа" обвинили в тайной съемке полового акта

Звезде ленты "Джуманджи" грозит судебное разбирательство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Кевин Харт
Кевин Харт
Фото: Getty Images

Известного голливудского актера и звезду "Форсажа" Кевина Харта, который попал в серьезную аварию в Малибу 1 сентября, обвиняют в тайной съемке полового акта.

Жуткие подробности аварии с участием Кевина Харта узнайте в нашем сюжете:

По информации издания Independent, обвинителем выступает модель Монтиа Себбег. Девушка подала в суд на 40-летнего актера из-за того, что он якобы втайне от нее снимал их секс на камеру. Монтиа требует от Харта 60 миллионов долларов моральной компенсации.

В судебном иске Монтиа утверждает, что ее засняли в постели с Хартом в номере отеля Лас-Вегаса еще в 2017-м году. По ее словам, это произошло именно в тот период, когда жена актера была на восьмом месяце беременности.

Монтиа Себбег в суде
Монтиа Себбег в суде
Фото: Getty Images

Запись полового акта даже была опубликована в интернете. Более того, еще одним ответчиком данного иска стал бывший друг Кевина – Джонатан Джексон. Его актер обвинил в вымогательстве – якобы Джонатан требовал у актера деньги за эту видеозапись. А вот модель считает, что бывшие друзья тогда действовали вместе, чтобы заполучить видео секса. 

Напомним, звезда фильмов "Форсаж" и "Очень страшное кино" Кевин Харт должен был стать ведущим церемонии вручения "Оскара". Но впоследствии актер отказался из-за скандала с гомофобными сообщениями в соцсетях. В результате впервые за 30 лет "Оскар" прошел без ведущего.

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Источник: Independent

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