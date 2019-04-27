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Известного музыканта R Kelly признали виновным в изнасиловании

Суд признал американского исполнителя R Kelly виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Известного музыканта R Kelly признали виновным в изнасиловании
Известного музыканта R Kelly признали виновным в изнасиловании
Фото: Instagram/rkelly

Известный американский певец, обладатель трех статуэток "Грэмми", исполнитель хита "I Believe I Can Fly" R Kelly, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах, признан виновным в изнасиловании. Суд вынес официальный приговор музыканту, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли, передает ВВС.

Сообщается, что артист не явился в зал суда, где проходило слушание по его делу, таким образом получив статус виновного без лишних разбирательств. Предположительно, R Kelly грозит лишение свободы сроком на 7 лет.

Отметим, что обвинения против певца выдвинули четыре девушки, трое из которых были несовершеннолетними на момент совершения преступления. Все эпизоды произошли в период с 1998 по 2010 годы. 

Напомним, что 20-летняя Фейт Роджерс заявила о том, что R. Kelly склонил ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Девушка также утверждала, что Роберт Келли заразил ее венерическим заболеванием. 

Ранее мы писали, что режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера отстранили от съемок нового фильма после громких заявлений о его сексуальных преступлениях.

Смотрите видео о том, как обвинения в домогательствах захватили планету:

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