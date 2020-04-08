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На музыканта Александра Дацюка напали с ножом во Львове

Александра Дацюка зарезали прямо на улице

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:09

7 апреля на остановке общественного транспорта во Львове был убит лидер группы "Лесик Band" Александр ("Лесик") Дацюк. На украинского музыканта с ножом напал бездомный. 56-летнему Александру нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Напомним, что недавно из жизни ушел один из основателей группы "Ляпис Трубецкой".

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, убийство произошло на остановке по улице Героев УПА, 76. В полицию о нападении сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем. Спустя время недалеко от места трагедии полиции удалось задержать 67-летнего бездомного с окровавленным ножом.

Александр Дацюк
Александр Дацюк
Фото: Facebook

По предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт. Но причину убийства еще предстоит выяснить, поскольку задержанный не дает показаний.

Отметим, что Александр Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", которая была популярной в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Журавли", "Гуляли", "Пели ящеры", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия", и другими.

2 февраля исполнилось пять лет со дня смерти Андрея Кузьменко. Звездные друзья почтили память музыканта:

Напомним, что недавно вдова Андрея Скрябина рассказала, как живет после смерти музыканта.

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