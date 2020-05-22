Известному российскому продюсеру запретили въезд в Украину

Максим Фадеев не сможет посещать нашу страну три года

Известному российскому продюсеру и певцу Максиму Фадееву, который недавно распустил всех артистов своего лейбла MALFA, запретили въезд в Украину. Согласно решению Службы безопасности Украины, артист не сможет пересечь границу нашей страны на протяжении трех лет.

Российский исполнитель оказался в списке 41 иностранца, которому был запрещен въезд на территорию Украины.

ssu.gov.ua

"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма. СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении ведомства.

По какой именно причине Максим Фадеев получил запрет на въезд в Украину, в СБУ не уточняется.

Недавно еще одна российская знаменитость Екатерина Варнава заявила, что не знает, почему ей запретили въезд в Украину. На данный момент в судебном порядке артистка пытается оспорить решение СБУ.

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