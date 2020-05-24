Известную российскую актрису госпитализировали с коронавирусом
Звезда фильма "Водитель для Веры" – Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии
Известную российскую актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом. Звезда фильма "Водитель для Веры" рассказала о своем самочувствии и симптомах, которые перенесла во время болезни.
Недавно сообщалось, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус. В то же время Ольга Куриленко, которая уже перенесла COVID-19, ответила на самые распространенные вопросы поклонников о болезни.
О том, что Алена Бабенко заразилась коронавирусом она призналась на своей странице в Instagram. Там актриса опубликовала пост, в котором объяснила, почему внезапно пропала из шоу "Танцы со звездами", и где находится сейчас.
"Какое-то время меня не было в эфире, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект "Танцы со звездами"... Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус", – написала она.
Бабенко отметила, что в настоящее время чувствует себя уже лучше, и что болезнь отступает, а также поблагодарила медиков: "Что было? Слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо".
Смотрите в сюжете, какие мероприятия отменили из-за коронавируса:
Недавно известная телеведущая рассказал о сложностях лечения коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное