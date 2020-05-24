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Известную российскую актрису госпитализировали с коронавирусом

Сегодня, 16:57

Звезда фильма "Водитель для Веры" – Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии

Известную российскую актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом. Звезда фильма "Водитель для Веры" рассказала о своем самочувствии и симптомах, которые перенесла во время болезни.

Недавно сообщалось, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус. В то же время Ольга Куриленко, которая уже перенесла COVID-19, ответила на самые распространенные вопросы поклонников о болезни.

Актриса Алена Бабенко
Актриса Алена Бабенко
Фото: instagram.com/alena_babenko_official

О том, что Алена Бабенко заразилась коронавирусом она призналась на своей странице в Instagram. Там актриса опубликовала пост, в котором объяснила, почему внезапно пропала из шоу "Танцы со звездами", и где находится сейчас.

"Какое-то время меня не было в эфире, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект "Танцы со звездами"... Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус", – написала она.

INSTAGRAM

Бабенко отметила, что в настоящее время чувствует себя уже лучше, и что болезнь отступает, а также поблагодарила медиков: "Что было? Слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо".

Смотрите в сюжете, какие мероприятия отменили из-за коронавируса:

Недавно известная телеведущая рассказал о сложностях лечения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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