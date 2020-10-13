Известную украинскую певицу преследует маньяк: "Не знаю, что в голове у этого шизофреника"

Певица стала жертвой сталкера

Известную украинскую певицу Анну Добрыдневу на протяжении нескольких лет преследует неадекватный маньяк. Артистка решила заговорить об этом, когда ситуация вышла за грани адекватности. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Анна призналась, что сначала не придавала особого значения преследователю, блокировала его неадекватные сообщения и игнорировала в соцсетях. Человек, которого Анна не знает в лицо, писал ей под разными никами, с разных аккаунтов. Но сталкера все равно выдавала его манера общения.

"Потом он начал меня откровенно пугать. Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом. Единственное, чего я не знаю, это то, как он выглядит. Как-то поймала себя на мысли, что всматриваюсь с подозрением в каждого прохожего. Поняла, что превращаюсь в параноика. Появилась сильная тревога. Ведь не знаю, что в голове у этого шизофреника", – рассказывает Анна.

Анна Добрыднева Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Маньяк перестал быть настойчивым лишь после того, как певица наняла себе личную охрану и стала появляться с ней в публичных местах.

Однако, по словам Добрыдневой, у нее осталось "постоянное чувство беспокойства", после чего артистке пришлось обратиться к психологу, которая порекомендовала ей рассказать об это проблеме публично. Своим примером певица призывает в таких ситуациях не молчать и не стесняться обращаться к психологам.

Напомним, певица Гайтана рассказала об отношениях, из-за которых ей пришлось нанять телохранителя. Ранее Злата Огневич показала на видео мужчину, который ее преследует.

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