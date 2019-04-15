Известный британский актер попал в серьезное ДТП

Бенедикт Камбербэтч на Lamborghini сбил велосипедиста

Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который назван самым красивым веганом года, сбил 63-летнего велосипедиста. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на слова друга потерпевшего.

Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

По информации СМИ, актер ехал на своем автомобиле марки Lamborghini по проселочной дороге на острове Уайт и не заметил велосипедиста. Когда Камбербэтч увидел мужчину, то попытался его объехать, но задел боковым зеркалом.

Отмечается тот факт, что актер не покинул место ДТП, оказал пожилому велосипедисту первую помощь и отвез его в больницу. По словам друга потерпевшего, мужчине практически разорвало руку.

Камбербэтч обменялся с потерпевшим телефонами и выплатил ему 20 тысяч фунтов компенсации. Потерпевший согласился на условия актера и не будет обращаться в полицию.

Напомним, ранее Бенедикт Камбербэтч спас курьера в центре Лондона, недалеко от Бейкер-стрит. Отметим, что Бенедикт Камбербэтч сыграет в новой военной драме "1917".

Смотрите видео о том, как Бенедикт Камбербэтч умело копировал выдру:

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