Известный британский музыкант Эд Ширан тайно женился
Артист признался, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ
Британский музыкант и автор песен Эд Ширан тайно связал себя узами брака со своей бывшей одноклассницей Черри Сиборн. Об этом стало известно благодаря интервью, которое Ширан дал изданию Access.
В коротком видео ведущий спросил Эда о свадьбе, слухи о которой ходили уже давно. Вместо ответа Ширан указал на кольцо на своем пальце. Ведущий поздравил певца и спросил как ему удалось утаить это событие от общественности, на что музыкант ответил: "Я так или иначе редко что-либо делаю на публику".
Напомним, песня Эда Ширана признана лучшей в истории. Британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной еще в далеких 1980-х годах.
Не так давно Эд Ширан записал совместный клип с Эминемом, который стал настоящей бомбой в мире музыки о очень понравился фанатам. Теперь же музыкант удостоился еще одной почести.
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Источник: "Сегодня"