Известный британский музыкант Эд Ширан тайно женился

Артист признался, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ

Эд Ширан. Фото: instagram.com/teddysphotos

Британский музыкант и автор песен Эд Ширан тайно связал себя узами брака со своей бывшей одноклассницей Черри Сиборн. Об этом стало известно благодаря интервью, которое Ширан дал изданию Access.

Эд Ширан с женой Фото: instagram.com

В коротком видео ведущий спросил Эда о свадьбе, слухи о которой ходили уже давно. Вместо ответа Ширан указал на кольцо на своем пальце. Ведущий поздравил певца и спросил как ему удалось утаить это событие от общественности, на что музыкант ответил: "Я так или иначе редко что-либо делаю на публику".

Напомним, песня Эда Ширана признана лучшей в истории . Британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной еще в далеких 1980-х годах.