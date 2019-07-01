Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный певец перенес сложную операцию – СМИ

Турецкий исполнитель был срочно госпитализирован

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Таркан
Таркан
Фото: instagram.com/tarkan

Известный турецкий исполнитель Таркан, который женился на своей поклоннице, перенес сложную операцию на щитовидной железе. По данным западных СМИ, медики удалили 46-летнему певцу воспалившиеся лимфоузлы, которые мешали исполнителю петь.

Не пропустите видео: дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована

Как рассказывает профессор Мет Дюрен, который оперировал звезду, Таркан часто жаловался на проблемы с голосом и общее ухудшение самочувствия. И только тогда, когда боль стала невыносимой, он обратился за медицинской помощью и было принято решение о госпитализации. 

Читайте также
Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции

Сам артист пока никаких комментариев по поводу своего состояния здоровья не давал. Представители турецкого исполнителя заверили, что на концертный график Таркана это никак не повлияет и в сентябре он уже полностью реабилитируется. 

Напомним, недавно мы писали о том, что Мик Джаггер показал, как выглядит после операции. Ко всему, на днях эпатажная певица Карди Би ужаснула поклонником фото неприятных последствий после пластической операции на груди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сергей Притула ложится на операцию: что известно о состоянии шоумена Бари Алибасова готовят к операции: новые подробности Жена футболиста Икера Касильяса перенесла операцию Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце Эмилия Кларк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и борьбе за жизнь
шоу-бизнес операция певец таркан
Реклама

Новости партнеров

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства
3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе

Популярные статьи

Сегодня, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Сегодня, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Сегодня, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

Новости партнеров

«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего
«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Яна Поплавская с огромным животом: «Жду девочку!»
Яна Поплавская с огромным животом: «Жду девочку!»
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение
Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь