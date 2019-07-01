Известный певец перенес сложную операцию – СМИ

Турецкий исполнитель был срочно госпитализирован

Таркан Фото: instagram.com/tarkan

Известный турецкий исполнитель Таркан, который женился на своей поклоннице, перенес сложную операцию на щитовидной железе. По данным западных СМИ, медики удалили 46-летнему певцу воспалившиеся лимфоузлы, которые мешали исполнителю петь.

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Как рассказывает профессор Мет Дюрен, который оперировал звезду, Таркан часто жаловался на проблемы с голосом и общее ухудшение самочувствия. И только тогда, когда боль стала невыносимой, он обратился за медицинской помощью и было принято решение о госпитализации.

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Сам артист пока никаких комментариев по поводу своего состояния здоровья не давал. Представители турецкого исполнителя заверили, что на концертный график Таркана это никак не повлияет и в сентябре он уже полностью реабилитируется.

Напомним, недавно мы писали о том, что Мик Джаггер показал, как выглядит после операции. Ко всему, на днях эпатажная певица Карди Би ужаснула поклонником фото неприятных последствий после пластической операции на груди.

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