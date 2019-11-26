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Известный продюсер вспомнил, как Светлана Лобода работала в ночном клубе

Еще до участия в "ВИА Гре" будущая звезда работала пиджейкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02

Популярный украинский продюсер Михаил Ясинский, в разное время сотрудничавший с такими артистами, как Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Оля Полякова и Макс Барских, дал интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе беседы Михаил признался, что отправной точкой в его карьере стало сотрудничество со Светланой Лободой. Продюсер также рассказал историю знакомства с певицей.

По словам Ясинского, с будущей звездой они встретились в ночном клубе, где Светлана работала пиджейкой – еще до участия в "ВИА Гре".

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"Она работала на открытии большого ночного клуба, 100 тысяч лет назад это было, и она работала пиджейкой. Я ее видел, и у меня возникло какое-то такое особенное ощущение. Находясь в каком-то, на каком-то квадратном метре какого-то подиума, в каком-то совершенно нелепом ночном клубе, она ощущала себя там, как сейчас ощущает себя Бейонсе где-нибудь на огромных этих площадках", – вспоминает Михаил.

Продюсер Михаил Ясинский
Продюсер Михаил Ясинский
Фото: Facebook-страница Михаила Ясинского

По мнению продюсера, песни "Постой, мужчина" и "Мишка" стали переломными в карьере артистки и имели большой успех: "Если до этого мы щупали аудиторию, искали себя, то с этими песнями мы нащупали то, что нравится людям".

Однако вскоре после выхода столь успешных треков их тандем распался. Ясинский считает, что просто пришел момент.

"Приходит момент, когда нужно разойтись, приходит такой момент. Не со всеми он приходит в одно и то же время, с кем-то это происходит раньше, с кем-то позже. Мы были молоды и мы учились, я считаю, мы учились достаточно хорошо, если получилось у нее без меня, и у меня без нее", – убежден продюсер.

Напомним, тем временем публика обсуждает ссору Нателлы Крапивиной со Светланой Лободой.

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