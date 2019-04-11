Известный рэпер извинился перед женихом Лопес за свой комментарий

Артист когда-то встречался с поп-звездой Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Пи Дидди Фото: Instagram

Знаменитая американская поп-дива Дженнифер Лопес когда-то встречалась с известным рэпером Пи Дидди. Не так давно Лопес опубликовала фото в Instagram, на котором она позирует в лосинах и бюстгальтере, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру. Под этим фото, опубликованным не так давно, Пи Дидди оставил комментарий "OMG" (Oh my God – с англ. О, Боже мой! – ред.) и добавил восхищенные смайлики с сердечками. На его комментарий сразу же отреагировал жених 49-летней Лопес Алекс Родригес, написав "Я счастливчик".

Фото: скриншот

В одном из недавних интервью на радио Лопес призналась, что после этой истории Пи Дидди извинился перед Алексом. "Он написал после этого Алексу что-то вроде: "Я ничего "такого" не имел в виду. Не испытываю ничего, кроме уважения к вам, ребята. Я так рад за вас".

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

В ранних интервью Дженнифер признавалась, что она и Дидди были просто "детьми", когда они встречались в 1999–2001 годах: "Мы были парнем и девушкой. Это было так давно. Это был другой тип отношений ... мы были детьми".

Со своим нынешним возлюбленным Алексом Родригесом Джей Ло встречалась два года до помолвки. Родригес сделал певице предложение во время их романтического отдыха на Багамах в прошлом месяце.

Напомним, Алекса Родригеса обвинили в домогательствах.

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