Известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова

Олег Боднарчук признался, как формируется его гонорар

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Известный режиссер Олег Боднарчук, который в разное время занимался постановкой шоу Филиппа Киркорова, Ани Лорак, LOBODA, ALEKSEEV (также является продюсером Никиты) и многих других, дал откровенное интервью в программе "Слава +".

Известный канадский режиссер прославил один из районов Киева. Детали в сюжете:

Так, на вопрос ведущего о доходах Олег Боднарчук ответил весьма завуалированно, однако назвал сумму гонорара, который заплатил ему Филипп Киркоров в 2011 году за постановку шоу ДруGOY.

"Я такой несведущий, я не менеджер. Я и деньги – это две несоизмеримые величины. Мне мой гонорар в какое-то время назначил Филипп Киркоров. Я не знал, сколько это стоит. Он решил меня пригласить, человека без имени, а это важно в их мире – кто ставит тебе шоу, должен ставить человек с именем. И вот он сказал: "Я не могу тебе мало заплатить, потому что мне, чтобы удерживать свой статус, мне надо иметь и статусного режиссера. Поэтому вот тебе 30 тысяч евро", – признался Боднарчук.

Режиссер Олег Боднарчук Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

В последнее время режиссер сотрудничает с такими популярными певицами, как Ани Лорак и Светлана Лобода. По словам Олега, он не обозначает артисткам свой гонорар. И Лорак, и Лобода платят ему столько, сколько считают нужным. Однако при этом гонорары Боднарчука устроили.

"Олег Боднарчук не называет свою цену. Я говорю: "Девчонки, мне так с вами прикольно работать, так с вами прикольно общаться, вы такие крутые, сколько хотите, столько и платите. Я не просил ни у кого! Вот я тебе клянусь. Как они мой труд оценивали, так они его и оплачивали. И я был доволен".

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