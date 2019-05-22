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Известный российский певец госпитализирован – СМИ

За жизнь 84-летнего артиста борются врачи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Вилли Токарев
Вилли Токарев
Фото: Getty Images

В одну из московских больниц к врачам обратился известный российский певец Вилли Токарев. После пройденного обследования врачи приняли решение о госпитализации 84-летнего артиста. 

Недавно в больницу также попала певица Екатерина Бужинская. Детали смотрите в сюжете:

По информации российских СМИ, состояние артиста резко ухудшилось и за его жизнь сейчас борются врачи. 

Отметим, что Вилли Токарев является звездой русской эмиграции, а также автором популярных песен "Небоскребы", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна", за исполнение которых получил премию "Шансон года" в номинации "Лучший певец".

Напомним, ранее в Москве госпитализировали известного актера Михаила Кокшенова. Кроме этого, певица МакSим впервые рассказала о жутком ДТП.

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