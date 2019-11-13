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Известный телеведущий осуществил давнюю мечту в Великобритании: фото

Игорь Пупков поделился забавными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Телеведущий Игорь Пупков
Телеведущий Игорь Пупков
Фото: Facebook-страница Игоря Пупкова

Ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Игорь Пупков сделал стрижку у парикмахера, который изменил стиль британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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Во время своей командировки в Великобританию Игорь Пупков посетил лондонский барбершоп Funky, который прославился благодаря визиту Бориса Джонсона. Ведущий лично познакомился с парикмахером-стилистом Ником Мазером, который о прическе действующего премьер-министра знает все, а также записался к нему на стрижку.

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"Я сам очень редко меняю мастеров, но, когда узнал, что есть свободный час у парикмахера Николаса Мазера, ни секунды не сомневался. Прежде всего из любопытства. И тогда хозяин салона Саймон провел меня к креслу, в котором тогда еще кандидат на пост премьера Великобритании отдался в руки незнакомому парикмахеру", – рассказал Игорь Пупков.

Стилист не раз работал с публичными людьми. Его брат – режиссер, поэтому Ник часто делает прически звездам, выезжая к ним. А после того, как парикмахер изменил стиль известного политика, его начали узнавать на улицах Лондона.

Игорь Пупков в лондонском барбершопе
Игорь Пупков в лондонском барбершопе
Фото: Facebook-страница Игоря Пупкова

"Я был взволнован, когда стриг Бориса Джонсона, ведь он, пожалуй, здесь самый известный именно своей прической. Но в то же время очень гордился тем, что тогда он выбрал меня своим парикмахером. Он попросил меня особо не менять его стиль. Наконец, подстриг его. И вы знаете, ему понравилось", – поделился парикмахер-стилист Николас Мазур.

Прайс стрижки составлял 15 фунтов, как и для Бориса Джонсона, и Игорь заплатил еще 15 фунтов. Окончательная стоимость прически составила 30 фунтов – около 1000 гривен. "Признаюсь честно, так дорого моя стрижка еще никогда не стоила. Но и парикмахер, которого прославил Борис Джонсон, меня еще никогда не стриг", – отметил телеведущий.

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