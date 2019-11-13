Известный телеведущий осуществил давнюю мечту в Великобритании: фото
Игорь Пупков поделился забавными фото
Ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Игорь Пупков сделал стрижку у парикмахера, который изменил стиль британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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Во время своей командировки в Великобританию Игорь Пупков посетил лондонский барбершоп Funky, который прославился благодаря визиту Бориса Джонсона. Ведущий лично познакомился с парикмахером-стилистом Ником Мазером, который о прическе действующего премьер-министра знает все, а также записался к нему на стрижку.
"Я сам очень редко меняю мастеров, но, когда узнал, что есть свободный час у парикмахера Николаса Мазера, ни секунды не сомневался. Прежде всего из любопытства. И тогда хозяин салона Саймон провел меня к креслу, в котором тогда еще кандидат на пост премьера Великобритании отдался в руки незнакомому парикмахеру", – рассказал Игорь Пупков.
Стилист не раз работал с публичными людьми. Его брат – режиссер, поэтому Ник часто делает прически звездам, выезжая к ним. А после того, как парикмахер изменил стиль известного политика, его начали узнавать на улицах Лондона.
"Я был взволнован, когда стриг Бориса Джонсона, ведь он, пожалуй, здесь самый известный именно своей прической. Но в то же время очень гордился тем, что тогда он выбрал меня своим парикмахером. Он попросил меня особо не менять его стиль. Наконец, подстриг его. И вы знаете, ему понравилось", – поделился парикмахер-стилист Николас Мазур.
Прайс стрижки составлял 15 фунтов, как и для Бориса Джонсона, и Игорь заплатил еще 15 фунтов. Окончательная стоимость прически составила 30 фунтов – около 1000 гривен. "Признаюсь честно, так дорого моя стрижка еще никогда не стоила. Но и парикмахер, которого прославил Борис Джонсон, меня еще никогда не стриг", – отметил телеведущий.
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