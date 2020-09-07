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Известный украинский певец заразился коронавирусом

Сегодня, 16:51

Никита Ломакин рассказал о своих симптомах

Украинский певец Никита Ломакин на своей странице в Instagram сообщил, что он заразился коронавирусом.

По словам певца, у него совершенно отсутствовали симптомы COVID-19, кроме температуры, которая держалась повышенной в течение двух недель.

"Я короновирусный. Чувствую себя более чем отлично, если бы не сделал тест, даже и не понял бы, что болею. Решил отдать свою слюну в лабораторию, потому что уже больше двух недель температура держится 37-37.3. Честно, никаких симптомов не чувствую вообще. Надеюсь, так и будет дальше. Буду торчать дома, пока мне не скажут, что я здоров. Берегите себя", – обратился к подписчикам артист.

Никита Ломакин
Никита Ломакин
Фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

В комментариях поклонники Ломакина пожелали ему скорейшего выздоровления: "Никита, выздоравливай", "Береги себя", "Скорейшего выздоровления".

Ранее мы сообщали, что Сергей Бабкин вылечился от коронавируса. Сергей поблагодарил своего семейного доктора и еще раз предупредил своих поклонников об опасности вируса. Мы также сообщали, что Снежана Бабкина вылечилась от коронавируса и рассказала о состоянии мужа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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певец коронавирус
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