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Известный украинский телеведущий станет отцом в третий раз

Сегодня, 16:41

В звездной семье ожидается пополнение

Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который недавно подогрел слухи о новом романе Холостяка, снова станет отцом. Знаменитый телеведущий опубликовал семейную фотографию, на которой заметен округлившийся животик его жены Кристины. На снимке Григорий и Кристина с их сыновьями Дмитрием и Иваном позируют возле дома и радостно улыбаются на камеру.

Такое же фото появилось и в аккаунте возлюбленной Григория Решетника. Шелковое платье цвета фуксии подчеркнуло фигуру Кристины и позволило поклонникам рассмотреть ее животик. Григорий с сыновьями были одеты в белоснежные рубашки и брюки.

"Нас не остановить", – оставили одинаковые подписи к фотографии Григорий и Кристина.

Григорий и Кристина Решетник с детьми
Григорий и Кристина Решетник с детьми
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Долгое время супруги скрывали, что Кристина беременна и наконец порадовали поклонников радостной новостью. На фотографиях им удавалось умело скрывать животик супруги ведущего. Теперь же звездную семью окружили поздравлениями и комплиментами их коллеги и подписчики.

Напомним, что недавно Григорий Решетник честно ответил, есть ли интим на "Холостяке".

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