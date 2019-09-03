Джей-Зи во время концерта устроил Бейонсе сюрприз: яркое видео

Рэпер поздравил звездную супругу с наступающим днем рождения

Джей-Зи и Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

В очередной раз знаменитая американская семья Джей-Зи и Бейонсе удивила поклонников своими романтическими отношениями. Несмотря на то, что оба артиста живут в бешеном гастрольном графике, супруг именитой певицы не забывает устраивать любимой жене сюрпризы.

Накануне дня рождения Бейонсе, который звезда будет отмечать 4 сентября, Джей-Зи во время выступления на музыкальном фестивале "Made In America" в Филадельфии решил удивить звездную возлюбленную при помощи зрителей, которые под конец концерта начали громко хлопать и восклицать: "С днем рождения!". После этого за кулисами к Бейонсе помощники артиста вынесли огромный торт с бенгальскими огнями, а сам Джей-Зи держал в руке бутылку шампанского. Вся команда артиста спели звезде поздравительную песню.

2 Сен 2019 в 9:59 PDT INSTAGRAM (@culturalnoise_)

37-летняя дива R&B была приятно удивлена и поблагодарила всех за поздравления. Опубликованное видео в Instagram помимо положительных эмоций вызвало у подписчиков интерес – не беременна ли Бейонсе третьим ребенком? Ведь по кадрам можно разглядеть едва округлившийся животик.

Отметим, что до этого в интернете распространились слухи о возможной беременности Бейонсе.

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