Jerry Heil хочет принять участие в Евровидении

Исполнительница поделилась мнением насчет песенного конкурса

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская исполнительница и блогерка Jerry Heil может принять участие в Нацотборе на Евровидение. В своем Instagram звезда поделилась рассуждениями о песенном конкурсе.

Смотрите сюжет о дебютном альбоме Jerry Heil:

Автор хита "Охрана, отмєна" считает, что готова показать себя на престижном конкурсе Евровидение. Об этом она рассказала своим фоловерам в социальной сети.

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"Что вы думаете о Евровидении? У меня есть ощущение, что стоит попробовать свои силы, если пройду предкастинг. Но столько разных мнений выслушала по этому поводу! Например, что в случае, если не пройду, это может снизить лояльность аудитории ко мне, что песню нужно такую, чтобы показать мой голос, а не просто с прикольным текстом, а сам конкурс еще никому ни в чем не помог", – написала Jerry Heil.

Певица также призналась, что у нее уже готова песня для конкурса, но сама девушка не уверена, стоит ли вкладывать силы в это: "У меня есть песня со ржачным текстом на важную, на мой взгляд, социальную тему. Я бы хотела, чтобы она прозвучала не только в пределах Украины. Единственное – песня, которую уже имею – на английском. И игры слов могут не понять у нас... Я очень запуталась, наверное. Нужно ваше мнение о том, как этот конкурс видите со стороны вы, и есть ли смысл вкладывать усилия".

Мнения поклонников Jerry Heil разошлись. Кто-то думает, что артистке стоит поучаствовать в отборе, а кто-то считает, что Евровидение "не такой уж и вокальный конкурс".

Ранее мы писали, что Jerry Heil выпустила клип на песню "Вільна каса".

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