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Jerry Heil рассказала о мечтах, осуществиться которым помешал лишний вес

Восходящая звезда украинской эстрады вспомнила детские комплексы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Популярная украинская певица Jerry Heil за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала о мечте детства и какой подарок желает получить в этом году.

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Молодая артистка призналась, что в детстве на новогодних праздниках, когда все девочки были в красивых тематических костюмах – ее одевали в обычные платья. Поэтому певица всегда находила способ "выкрутиться".

"Я мечтала быть снежинкой, но на эту роль брали маленьких девочек, а я была достаточно крупной, скажем так. Поэтому эта мечта осуществилась только в пятом классе", – призналась певица.

Но Jerry Heil отметила, что это были обычные надуманные комплексы – никаких намеков со стороны близких не было. Сейчас же певица желает получить вещи, совсем не связанные с детскими воспоминаниями.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: Олег Батрак

"Конечно, о глобальных желаниях никто не расскажет. Но у меня много желаний, например, из мелких – я сегодня поняла, что хочу кого-то попросить подарить мне резинки для фитнеса. Вот я об этом мечтаю, ведь мне нравится заниматься физическими упражнениями каждый день, а на гастролях резинки – идеальный вариант", – поделилась Jerry Heil.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала, как заработала первые 80 гривен.

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