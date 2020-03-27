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Jerry Heil рассказала о смерти близкого человека

Певица вспомнила сложный период со слезами на глазах

Валерия Ильченко
Сегодня, 09:01

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая призналась, что в 24 года не имеет сексуального опыта, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала о смерти близкого человека.

Так, в ходе интервью, в котором также принимала участие мама певицы, была затронута тема участия Яны Шемаевой (настоящее имя артистки) в Нацотборе на "Евровидение-2020". По мнению Людмилы, ее дочь должна была получить лучший результат: "Очень расстроились, конечно, мне кажется, она заработала не такие баллы".

Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

А вот сама Jerry Heil не повесила нос и считает конкурс крутым опытом. Единственное, о чем жалеет Яна, так это о том, что ее выступлений не видела покойная бабушка.

"Блин, я сейчас реветь буду. У меня какие-то яркие воспоминания, это мы стоим с ней на заднем дворе, она мне показывает – вот в ту сторону Васильков, значит, в ту сторону Киев полем. И она всегда опекала меня настолько сильно, сильнее, чем мама", – признается девушка.

INSTAGRAM

По словам Яны, бабушка ушла из жизни совсем недавно. "У меня где-то видео есть даже. Мы на Новый год сидим, буквально за несколько дней до того, как она ушла. Вот это видео", – показывает Яна.

По телевизору – Jerry Heil на сцене новогоднего концерта "Привіт, 20-ті", а за праздничным столом – баба Женя! Гордится внучкой и одновременно ругает: "Хорошо, дочь, одно только плохо, что ты так похудела! Ты была у меня, дочь, такая вот! Ты меня слушала!".

Смотрите откровенное интервью Яны Шемаевой и ее родителей о личной жизни:

Уже через несколько дней после съемок этого видео бабушку подкосил инфаркт.

"Я до последнего не верила, я сидела и прям посылала ей мысленно какую-то энергию, я верила, что вот можно будет ее спасти. Но позвонил отец и сказал, что все, бабушка умерла", – вспоминает певица.

Яна признается, что до сих пор чувствует ее присутствие и верит, что бабушка оберегает ее, поддерживает во время поражений и радуется триумфам: "Я всегда чувствую тепло надо мной".

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала о мечтах, осуществиться которым помешал лишний вес.

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