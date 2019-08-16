Jerry Heil рассказала о своем первом выступлении на большой сцене

Автор хита "Охрана, отмєна" выступит в шоу канала Украина ко Дню Независимости

Jerry Heil Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 августа в 20:00 телеканал "Украина" порадует своих зрителей грандиозным праздничным шоу "З Днем народження, Україно!", посвященным Дню Независимости нашей страны. В нем примут участие популярные украинские артисты, среди которых и молодая певица Jerry Heil.

В грандиозном шоу телеканала "Украина" Jerry Heil впервые выступила на большой сцене перед многотысячной публикой. Певица признается – ощущения просто невероятные.

"Я буду исполнять свою любимую "Охрана, отмєна", своего первенца из нового альбома. Это было мое первое выступление на большой сцене, было настолько грандиозно. Такие классные впечатления, когда ты слышишь, как люди подпевают, это просто потрясающе. Я бы хотела переживать такие эмоции каждый день", – отметила Jerry Heil на съемочной площадке шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа.

Jerry Heil приняла участие в шоу "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, автор хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil рассказала о переговорах с Потапом, советах Веры Брежневой и личной жизни.

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