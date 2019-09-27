Спецпроект

К концу сезона на "Площади звезд" засияют новые звезды

Примерно до середины ноября планируется открыть еще, как минимум, 5 звезд

Андрей Шевченко, Ирина Дерюгина и Дмитрий Христич.

Осень – пора последних ярких, залитых теплым солнцем дней. В это время многие масштабные проекты и мероприятия проходят в последний раз в этом году и уходят в формат дальнейшего планирования до тепла. Так, одну из главных современных исторических и культурных достопримечательностей – "Площадь звезд" (расположена возле ТРЦ Gulliver, вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади) – ожидает насыщенный октябрь и ноябрь. После чего последует "зимний покой" в плане открытия звезд и колоссальная работа уже на над новым сезоном. Организаторы проекта рассказали, чем завершится год и чего ожидать в следующем сезоне.

До конца года, то есть примерно до середины ноября (звезды по понятным причинам закладываются только в относительно теплое время года) планируется открыть еще, как минимум, 5 звезд. При этом, большинство имен знаменитостей уже известны, хотя есть и те, чье появление пока не анонсируют.

"1 октября мы открываем звезду ребятам из группы "Время и стекло", 10 октября – известным актрисам театра и кино Ирме Витовской и Ларисе Кадочниковой. В конце октября будет также еще одно открытие звезд. Мы поощрим деятелей спорта. Но кого именно – пока не можем озвучить. Дело в том, что переговорный процесс со знаменитостью находится на финальном этапе и их результат и дату мы скоро сообщим, – рассказывет PR директор инициатора проекта ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова. – Далее, в начале ноября, будет последнее в этом году открытие звезды. Это будет звезда музыканту Потапу (Алексею Потапенко), который в этом году, к тому же, отмечает юбилей своей карьеры".

Мероприятия обещают быть, как всегда, яркими и запоминающимися, а после этого творческий коллектив проекта приступает к работе над следующим годом.

"Это так может показаться со стороны, что все так легко и просто: выбрали известную личность, смонтировали ей звезду и вот тебе мероприятие. На самом деле все намного сложнее. На первом этапе мы принимаем рекомендации кандидатур на звезду от экспертов и партнеров проекта. После мы "подкрепляем" список опросами. Далее мы ведем переговоры со знаменитостями. Добиться совпадения графиков очень сложно, поскольку с одной стороны, украинские звезды гастролируют и переговоры проходят долго, а с другой – мы стараемся "зажигать" звезды в разных категориях: шоу-бизнес, театр/кино, спорт, что тоже требует подстраиваться под график", – говорит Татьяна.

По ее словам, в следующем году предстоит масштабная работа по реконструкции тех звезд, которые были заложены до 2019 года. Дело в том, что часть звезд были монтированы на протяжении 2015-2017 года и были без QR-кода (QR – новшество 2018 года).

"Около 20 звезд на данный момент у нас без QR-кода. Вместе с тем это, как показывают исследования, очень важный элемент. Он интересен и украинцам, и иностранцам, которые хотят почитать о достижениях знаменитости. Потому что наш проект несет важную образовательную миссию. Поэтому все звезды без кода будут демонтированы и на их месте установят новые современные", – подчеркивают организаторы проекта.

Ахтем Сеитаблаев, Римма Зюбина. Monatik Чемпионы. Ольга Харлан, Александр Абраменко, Светлана Трофимова Оля Полякова. Спорстменки Лариса Соловьева, Юлия Левченко, Дарья Билодид. 1/5

Вдохновение и признание никогда не лишние

В 2019 году достаточно много известных имен в сфере музыки появились на "Площади звезд". Приходившие на открытие своей звезды музыканты и певцы отмечали, что им, людям творческим, как никому важно признание "на века". Оно дарит вдохновение творить дальше. При этом партнеры проекта видят в появлении звезд деятелям шоу-бизнеса более глобальный смысл. Украина – певучая страна, а "Площадь звезд" – особое место, где о наших дарованиях могут узнать и фаны и иностранные туристы.

"Это путь к популяризации украинской музыки в стране и за ее пределами. И такая награда как звезда, это определенная степень признания, которую артист достигает в своем творчестве. Это важно для самого артиста и для страны, – рассказывает Елена Почтаренко, коммерческий директор канала Мusic Box. – Мы музыкальный канал со своей стороны наблюдаем становление звезд и видим, как они стараются "держать планку" после подобных наград. Видим и как вспыхивает звезда: из песни, на текст которой и не подумаешь, рождается хит. И заслуга в этом артистизма, харизмы и манеры певца/музыканта. Нам также приходится видеть и однодневки, которых завтра забудут".

При этом радует, что никто не сомневается в том, что получившие звезду действительно ее заслуживают.

А что думают украинцы

Леся Андрюшкина, Киев:

"Мне нравится, что у меня в городе есть такая достопримечательность. Я была там несколько раз целенаправленно. Сама смотрела и показывала иногородним друзьям. Согласна, что все звезды получили свою звезду по делу, хоть я многих из них творчество не сильно люблю. Если бы я советовала, кому дать следующую звезду, это был бы примерно следующий список: Тина Кароль, Вера Брежнева, Настя Каменских, Олег Винник. Последний вообще покорил всех украинских женщин".

Татьяна Люлина, Запорожье:

"Я считаю, что недостаточно внимания на "Площади Звезд" уделено театру и кино. Этих деятелей нужно показывать хотя бы потому, что у нас есть настоящие изумруды и о них должен знать весь мир, а, к сожалению, даже не все украинцы о них знают. Должна быть обязательно звезда Ивану Миколайчуку ("Тени забытых предков"), Леониду Быкову ("Максим Перепелица"). Молодежь тоже нужно не забывать: Наталья Сумская, Виктор Андриенко..."

Валерий Котов, Киев:

"Мне приятно, что в центре Киева есть "Площадь звезд", где отмечают звезд спорта, потому что они настолько обделены вниманием в нашем государстве, как со стороны государства, так и со стороны украинцев, что руки опускаются. От этого спорт у нас настолько не популярен среди молодежи. Можно было бы наряду с Шевченко открыть звезду Сергею Реброву, Александру Усику, Элине Свитолиной – эти спортсмены давно достойны быть увековеченными на "Площади Звезд".

Напомним, "Площадь звезд" появилась в 2015 году по инициативе ТРЦ Gulliver при поддержке общественной организации "Спільна перемога", телеканала MusicBOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА и Украинской киноакадемии. Главной целью создания площади было напомнить украинцам о великих достижениях соотечественников. Сегодня это место – одна их главных достопримечательностей столицы, где можно увидеть звезды выдающихся деятелей из области кино, культуры, искусства и спорта, кумиров многих украинцев.

Больше информации можно найти на сайте: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

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