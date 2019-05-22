К участнице Spice Girls Мелани Браун возвращается зрение: подробности болезни

Артистка чувствует себя лучше, но ей необходим курс лечения

На днях поклонников группы Spice Girls ошарашила новость о том, что участница культовой поп-группы Мелани Браун перед началом большого тура по Великобритании попала в больницу. Звезда практически полностью потеряла зрение.

Сейчас же Мел Би призналась, что чувствует себя лучше и зрение можно вернуть. Как оказалось, Мелани диагностировали воспаление радужной оболочки и сосудистой оболочки глаза, сообщает издание People. Поэтому певице нужно пройти лечение в течение трех-четырех месяцев.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белое фото, на котором она изображена с повязкой на глазу. В подписи она рассказала о своем жутком опыте. По словам артистки, у нее ослеп правый глаз, а левый видел расплывчато и все сопровождалось сильной болью.

21 Май 2019 в 4:43 PDT INSTAGRAM (@officialmelb)

"Большое спасибо за прекрасную поддержку и сообщения о моем глазе. У меня был ужасный опыт на прошлой неделе, когда я ослепла на правый глаз, и мой левый глаз видел нечетко. На самом деле я чувствовала сильную боль и очень сильно испугалась, но благодаря невероятным офтальмологам в лондонской клинике мне поставили диагноз", – отметила в подписи Мелани.

Напомним, ранее Мелани Браун призналась, что имела лесбийскую связь с коллегой по группе. Отметим, что на протяжении 25 лет ходили слухи о сексуальных отношениях Мел Би с Джери Холлиуэлл. Теперь одна из "перчинок" это подтвердила.

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