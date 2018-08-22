KADNAY рассказали о своем выступлении на легендарном фестивале

Гурппа успешно представила Украину на знаменитом фестивале Sziget

Группа KADNAY. Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

За кулисами праздничного концерт а "Музыкальная платформа", который покажут 24 августа в 23:30 в эфире телеканала "Украина" солист группы KADNAY Дмитрий Каднай поделился с Сегодня.Lifestyle впечатлениями от выступления на легендарном фестивале Sziget (Сигет), который каждый год проходит в Венгрии: "Очень круто прошло. Несколько лет мы ездили на Сигет просто как гости, чтобы посмотреть, насладиться музыкой. А в этом году нам посчастливилось принять участие и представлять Украину. И это было круто. Было много людей из Украины, которые нас поддерживали, это было невероятно".

KADNAY с командой на Sziget Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Мы также поинтересовались, не возникало ли сложностей у KADNAY во время выступления на таком масштабном фестивале: "Практически не было. Мы знали, что едем на крупный европейский фестиваль. Подготовились. Постарались привезти практически все свое оборудование. ЭЖо нам очень помогло уложиться в то время чека (саунд-чек – ред.), которое нам было выделено и вовремя выступить", – говорит Дмитрий.

Дмитрий также признался, что в ближайшее время в планах у группы сольный концерт, который состоится 7 сентября в Зеленом театре с презентацией новой программы, а также – выход клипа на украиноязычную песню "Колискова".

Напомним, за кулисами концерта "Музыкальная платформа" MELOVIN рассказал о своей нвоой песне.