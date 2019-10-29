"Как американские горки": жена Владимира Остапчука прокомментировала развод

Елена Войченко вспомнила совместно прожитые годы

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На прошлой неделе стало известно, что телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой после 12 лет брака. На развод подал сам Владимир ровно неделю назад, 22 октября. На своей странице в Instagram экс-возлюбленная Остапчука впервые прокомментировала новость.

Подробности развода Владимира Остапчука и Елены Войченко узнайте в сюжете:

Так, по словам Елены Войченко, развод стал для нее неожиданностью. Еще месяц назад девушка трогательно поздравляла мужа с днем рождения, а теперь пишет об их расставании: "К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше".

Судя по всему, развод был решением Владимира Остапчука. В свою очередь, Елена отметила, что счастлива, что прожила 15 лет любя, а также вспомнила совместно прожитые годы.

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надёжным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе", – продолжила девушка.

По словам Елены, все свое время она посвящает детям – дочери Эмилии и сыну Эвану.

Елена Войченко с детьми Фото: instagram.com/olenavoychenko

"Самая главная моя ценность – мои дети. Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им. В течение недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы, бассейны, Kids cooking club, рисование и простые, уютные вечера вместе. Но по воскресениям у них есть особый повод для счастья – это танцы папы в Шоу. Я хочу чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в Танцах", – написала Елена Войченко.

Напомним, ранее Владимир Остапчук также прокомментировал развод.

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