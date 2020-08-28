Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

Актриса полностью занята детьми и ее не интересует личная жизнь бывшего мужа

Голливудская актриса Анджелина Джоли отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, сообщает HollywoodLife.

Оказалось, что Джоли не беспокоится о том, с кем отношения у ее экс-супруга, если только это не начнет касаться их общих детей.

"Анджелина будет беспокоиться о том, с кем встречается Брэд, если это повлияет на их детей, в остальных случаях ее не интересует, что происходит в личной жизни Брэда. Она давно уже не испытывает к нему каких-либо романтических чувств. На данном этапе это для нее не проблема", – рассказал источник из окружения актрисы.

Брэд Питт и Николь Потуральски Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 15-летняя Захара, 16-летний Пакса и 18-летний Мэддокс. В августе 2014 года Джоли и Питт поженились после девяти лет совместной жизни. Развелись звезды 12 апреля 2019 года.

Отметим, что после развода с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывали романы со многими актрисами, включая Сиенну Миллер и Шарлиз Терон.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились подробностями биографии Николь Потуральски.

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