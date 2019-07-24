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Как две капли: Рианна показала свою маленькую копию

Певица пришла в шок, когда увидела похожую на себя девочку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна на днях удивила подписчиков новым фото в Instagram. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует маленькая девочка, просто невероятно похожая на Рианну. 

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Артистка призналась, что сама была шокирована фото и чуть не уронила телефон. "Я едва не уронила свой телефон. Как?", – удивляется Рианна.

В комментариях поклонники тоже в недоумении: "Это же мини-Рианна", "Ничего себе!", "Подождите, я просто не могу в это поверить!", "Кто это?!", – пишут они.

Девочка, похожая на Рианну
Девочка, похожая на Рианну
Фото: instagram.com/badgalriri

К слову, кто эта девочка – Рианна не сообщила. Многие предположили, что малышка является родственницей суперзвезды, однако вряд ли это соответствует действительности. Ведь если бы девочка была частью семьи Рианны, она бы так не удивилась, увидев фото ребенка.

Напомним также, что недавно Рианна кардинально сменила имидж. В сети появились фото, на которых Рианна предстала с новой прической. В неожиданном образе певица появилась на открытии pop-up магазина собственного бренда Fenty. 

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