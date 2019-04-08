Как две капли: Виктория Смеюха показала отца

Вика из "НЕАНГЕЛОВ" впечатлила сходством с отцом

Вика из "НЕАНГЕЛОВ" опубликовала редкий семейный кадр Фото: instagram.com/vikanablack

33-летняя украинская певица, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха скрывает личную жизнь, однако недавно опубликовала несколько фото с членами своей семьи. Так, на своей странице в Instagram Вика показала отца. Кроме того, певица призналась, что именно от него унаследовала редкий голос – контральто.

"Встречайте! Вашему вниманию редкий гость в моей ленте Папочка, которому я обязана низким голосом", – подписала редкий кадр Вика из "НЕНАНГЕЛОВ".

Виктория Смеюха с отцом Фото: instagram.com/vikanablack

Поклонники в комментариях отметили, что певица похожа на отца: "Копия папа", "Очень похожи".

Отметим, стало известно, что у Виктории Смеюхи появился новый возлюбленный. С ним артистка опубликовала фото в соцсетях, однако спустя короткое время удалила его. Журналистам девушка призналась, что пока не готова афишировать личную жизнь, хоть и появляется с молодым человеком на светских мероприятиях. Подробнее смотрите в видео:

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