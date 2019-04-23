Как Джиджи Хадид отпраздновала свое 24-летие

Девушка устроила вечеринку в стиле деним

Супермодель Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид отпраздновала свое 24-летие. На вечеринку по случаю дня рождения она позвала семью и близких друзей. На торжестве присутствовали и родители модели. К с слову, саму вечеринку Хадид сделала тематической – все гости были одеты в наряды из денима (джинсовая ткань).

В соцсетях Джиджи, ее младшей сестры Беллы, а также еще нескольких друзей появилось множество фото, которые были сделаны на вечеринке. По ним можно судить, что все прошло на высшем уровне. Гости танцевали и веселились, а именинница традиционно задула большой торт.

Белла получила множество подарков от родных, а также разместила фото букета, подраненного ее отцом Мохамедом Хадидом. А Белла запечатлела на снимке их маму Иоланду, которая на вечеринку надела облегающий джинсовый костюм темно-синего цвета.

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