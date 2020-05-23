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Как это было: Потап и Настя Каменских отмечают первую годовщину свадьбы

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23 мая 2019 года состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-биза

23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились после долгих лет романа, который скрывали от всех как могли. Спустя год, сегодня, звездная пара отмечает первую годовщину со дня громкой свадьбы. Влюбленные поздравляют друг друга в соцсетях, а мы вспоминаем, как прошло торжество.

Напомним, что Потап официально подтвердил слухи об отношениях с певицей Настей Каменских, презентовав клип на песню "Константа", который вышел на YouTube-канале артиста в день свадьбы.

На своей странице в Instsgram Потап разместил архивное фото со свадьбы, на котором они с Настей запечатлены целующимися у алтаря. "Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе, Настя", – подписал артист в посте.

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Как прошла свадьба Потапа и Насти Каменских

Пара, о романе которой давно ходили слухи, подтвердила свои отношения в день свадьбы, 23 мая. Торжество, куда были приглашены многие знаменитости, в том числе Тина Кароль, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие, прошло в роскошном итальянском ресторане под Киевом.

Ресторан, где состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских | Фото: instagram.com/fabius_restaurant/

Территория с летней террасой была украшена цветами и огоньками в европейском лаконичном стиле. Гостей угощали деликатесами: осьминогами, камчатскими крабами и фуа-грой.

Для церемонии Настя Каменских выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias". Певица сделала выбор в пользу популярного сегодня фасона – "рыбка", выгодно подчеркнувшего ее фигуру.

Свадебное платье Насти Каменских | Фото: instagram.com/kamenskux

В Сети также был опубликован момент, когда Потап и Настя обмениваются кольцами. Этого момента они, а также их поклонники ждали много лет.

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А вот певица Оля Полякова даже вела прямую трансляцию с праздника. Позже видео артистка разместила на своем канале в YouTube.

На свадьбе Каменских и Потапа также присутствовала бывшая супруга жениха – Ирина Горовая, с которой Потап сохранил дружеские отношения. Она пришла с новым возлюбленным – бизнесменом Евгением Артюховым.

К слову, Настя и Потап потратили на церемонию бракосочетания около 2,8 миллиона гривен, но это без учета затрат на декор и концертную программу. Молодоженов и гостей развлекали самые дорогие исполнители Украины, в частности – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

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Однако сам Данилко порадовал своим выступлением абсолютно бесплатно. Как признался певец, взять деньги с Потапа и Насти Каменских он бы никогда не смог.

Вскоре после свадьбы Потап и Настя отправились в свадебное путешествие на частном самолете. Молодожены улетели в Турцию, откуда публиковали совместные фото и видео.

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Напомним, что недавно Потап признался, в какой момент влюбился в NK.

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