Как фиалка: Рианна поразила выходом на премии NAACP Awards 2020

Певица покорила публику своим платьем от Givenchy

В Калифорнии состоялась премия NAACP Awards, которая награждает лучших представителей в индустрии кино, музыки, театра и литературы. Среди лауреаток премии – певица Рианна, которая на днях отпраздновала свой день рождения. Артистка получила статуэтку не за свое творчество.

Певица Рианна Фото: Getty Images

Певица снова отличилась эффектным нарядом. Каждый публичный выход Рианны – резонансное событие для фешн-индустрии, ведь звезда не привыкла оставаться без внимания папарацци.

Певица Рианна Фото: Getty Images

Исполнительница сияла не только на красной дорожке, но и на сцене церемонии NAACP Awards. На мероприятии она завоевала знаковую награду за особые достижение и выдающуюся социальную работу. Рианна публично поблагодарила каждого, кто не остается в стороне от проблем близких, и отметила, что это не только ее награда. Чувственная речь артистки не оставила равнодушными сотни зрителей.

"Давайте не будем думать так: "Это случилось с тобой, это твоя проблема!" Это проблема женщин. Это проблема темнокожих людей. Это проблема бедных людей. В скольких из нас в этом зале есть коллеги, партнеры и друзья других рас, другого пола и других религий?.. Это касается каждого! Представьте, что мы можем сделать вместе", – отметила певица.

На премии она появилась в кутюрном платье от французского дома моды Givenchy. Наряд насыщенного цвета фиалки с объемным шлейфом и широкими плиссированными рукавами подчеркнул фигуру звезды, позволив ей обнажить стройные ноги. Знаменитость дополнила аутфит босоножками на шнуровке и высоком каблуке в тон к платью.

Напомним, что Рианна в свои 32 года уже выпустила автобиографию.

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