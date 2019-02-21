Как Голливуд готовится к "Оскару 2019": эксклюзивные фото с Лос-Анджелеса

На месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий

Всего несколько дней осталось до 91-й церемонии церемонии награждения премии "Оскар 2019", за подготовкой к которой уже следит съемочная группа "Сегодня" - на месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

"Аллея славы" в Лос-Анджелесе уже перекрыта металлическими конструкциями, где будет расположена красная дорожка. Подготовка к премии уже идет полным ходом, в том числе и расстилают ковровую дорожку для звезд. Скоро легендарные актеры и музыканты, режиссеры и сценаристы, композиторы, модели будут красоваться здесь в своих шикарных нарядах.

Стоит отметить, что тут же расположены и зрительские трибуны, на которые непросто попасть. Необходимо принять участие в специальном розыгрыше билетов, или же стать журналистом проекта "Сегодня"!

Смотрите эксклюзивный фотоотчет с подготовки церемония награждения "Оскар 2019":

Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" Съемочная группа "Сегодня" следит, как идет подготовка к церемонии награждения премии "Оскар" Фото: пресс-служба канала "Украина" 1/17

Напомним, ранее мы писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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