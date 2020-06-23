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Как Кристина Асмус и Гарик Харламов поделят имущество: подробности развода от адвоката

Сегодня, 14:31

Актриса останется жить с дочерью в особняке

Известная российская актриса Кристина Асмус на днях удивила поклонников неожиданной новостью – после 8 лет брака она разводится со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. Асмус подчеркнула, что расстаются они на позитивной ноте и с глубоким уважением друг к другу. Также Кристина обратилась к прессе не задавать ей вопросы о разводе, поскольку процесс расторжения брака непростой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Фото: instagram.com/asmuskristina

Но кое-какие подробности развода журналистам "Пятого канала" удалось разузнать. Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена поделился подробностями раздела имущества. По его словам, бракоразводный процесс длится уже 1,5 месяца, без взаимных претензий. Юрист также заявил, что не знает точной причины расставания, но предположил, что, возможно, между артистами есть "какая-то несовместимость".

"Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения", — рассказывает адвокат.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Также известно с его слов, что Кристина с дочерью Анастасией останется жить в совместно приобретенном четырехэтажном особняке на Рублевке, а Гарик будет жить в своей московской квартире.

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"Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик – в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребованна, много работала", — рассказал коллега Харламова.

Отметим, что следом за Кристиной Асмус расставание с известной российской певицей Полиной Гагариной подтвердил ее супруг Дмитрий Исхаков.

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