Как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад: архивное фото

Ведущая показала свое первое селфи, опубликованное в социальной сети

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая завела Instagram-аккаунт для своей собаки, показала фолловерам архивное фото. Как экс-звезда "Орла и Решки" выглядела семь лет назад, смотрите далее в материале.

Смотрите, как Леся Никитюк шокировала Instagram:

Так, в insta-сторис Никитюк запостила свое самое первое селфи, которое было опубликовано в Instagram несколько лет назад. Снимок, на котором ведущая запечатлена с собранными в хвост волосами, датирован 12 ноября 2012 года.

Леся Никитюк показала архивное фото / instagram.com/stories/lesia_nikituk/

"Первая фотка в инст!", – подписала Леся.

Знаменитость также разместила в своем профиле кадр со съемок шоу "Шалена зірка". На фото Никитюк демонстрирует непревзойденный лук – для нового шоу артистка выбрала короткое желтое платье с пышной юбкой. В кадре также можно заметить звездного пса – Рафаеля.

17 Июл 2019 в 1:57 PDT INSTAGRAM (@lesia_nikituk)

К слову, ранее 31-летняя Леся Никитюк порадовала подписчиков фотографией в купальнике. Звезда опубликовала обнаженный снимок из Флоренции, во время отдыха перед свадьбой Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Накануне мы писали о том, что Потап и Настя похвастались селфи со знаменитым музыкантом.

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