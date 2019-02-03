Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Женщины опубликовали лаконичные сообщения в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Децл Фото: instagram.com/myti_dobrooo
Децл
Фото: instagram.com/myti_dobrooo

Сегодня, 3 февраля не стало известного российского рэпера Децла. Кириллу Толмацкому (настоящее имя артиста -ред.) было всего 35 лет. О кончине сына сообщил отец рэпера Александр Толмацкий на своей странице в соцсети. Официальную причину смерти не называют, но, по сообщению директора артиста Павла Беленца, Децл умер спустя некоторое время после концерта в Ижевске от остановки сердца.

На своей странице в Instagram жена Децла Юлия оставила короткую запись: "Бог забрал любимого. RIP (Rest In Peace – с англ. – "Покойся с миром" – ред.).  Отметим, что в браке с Кириллом, в 2005 году у Юлии родился сын Антоний.

Жена Децла отреагировала на смерть супруга Фото: скриншот

Кроме этого, в своем Instagram-аккаунте мать Кирилла Ирина разместила полностью черный фон и подписала: "Люблю тебя 1983-2019".

Мать Децла отреагировала на смерть сына Фото: скриншот

"Он стал легендой. Мои соболезнования", "Целая эпоха ушла. Потрясающий, глубокий, мудрый мужчина. Соболезную", "Очень жаль, я выросла под его песни. Мои соболезнования семье.", "Самые искренние соболезнования и вечная память Кириллу", "Скорбим вместе с вами! Обнимаем вас! Дети повзрослели. Наш ветеран.", – пишут поклонники артиста в комментариях к фото.

Ранее мы описали биографию и сделали подборку лучших песен Децла.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Известному российскому рэперу запретили въезд в Украину В США застрелили известного рэпера Тупак Шакур жив? Появилась сенсационная новость
рэпер Децл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов

Популярные статьи

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:55Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

1 февраляFun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

1 февраляСтиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

1 февраляFun

1 февраля: какой сегодня праздник и почему нежелательно работать в этот день

1 февраляТехно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

1 февраляСтиль

Вера Брежнева показала, как дурачится на Мальдивах

1 февраляПсихология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

Новости партнеров

Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина