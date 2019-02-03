Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Женщины опубликовали лаконичные сообщения в сети

Децл Фото: instagram.com/myti_dobrooo

Сегодня, 3 февраля не стало известного российского рэпера Децла. Кириллу Толмацкому (настоящее имя артиста -ред.) было всего 35 лет. О кончине сына сообщил отец рэпера Александр Толмацкий на своей странице в соцсети. Официальную причину смерти не называют, но, по сообщению директора артиста Павла Беленца, Децл умер спустя некоторое время после концерта в Ижевске от остановки сердца.

На своей странице в Instagram жена Децла Юлия оставила короткую запись: "Бог забрал любимого. RIP (Rest In Peace – с англ. – "Покойся с миром" – ред.). Отметим, что в браке с Кириллом, в 2005 году у Юлии родился сын Антоний.

Жена Децла отреагировала на смерть супруга Фото: скриншот

Кроме этого, в своем Instagram-аккаунте мать Кирилла Ирина разместила полностью черный фон и подписала: "Люблю тебя 1983-2019".

Мать Децла отреагировала на смерть сына Фото: скриншот

"Он стал легендой. Мои соболезнования", "Целая эпоха ушла. Потрясающий, глубокий, мудрый мужчина. Соболезную", "Очень жаль, я выросла под его песни. Мои соболезнования семье.", "Самые искренние соболезнования и вечная память Кириллу", "Скорбим вместе с вами! Обнимаем вас! Дети повзрослели. Наш ветеран.", – пишут поклонники артиста в комментариях к фото.

Ранее мы описали биографию и сделали подборку лучших песен Децла.

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