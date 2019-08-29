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Как Меган Маркл и принц Гарри познакомились: вся правда об их первой встрече

Меган и принца Гарри познакомила близкая подруга королевской семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Сказка о золушке, которая приключилась с американской актрисой Меган Маркл, впечатлила миллионы людей по всему миру. Казалось бы, как могли встретиться наследник британского престола принц Гарри и звезда сериала "Форс-мажоры", которая в Лондоне была лишь раз и в далеком детстве.

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После свадьбы герцогов стало известно, что влюбленные тайно встречались и поженились спустя два года после помолвки. Их первая встреча состоялась благодаря знакомым, которые назначили для Меган Маркл свидание вслепую с наследником престола. Эту информацию как-то подтвердил сам Гарри, отвечая на вопросы журналистов. Но никаких деталей знакомства до сих пор не было известно. О том, как на самом зарождались их отношения, пишет издание Express.

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Сама Меган Маркл афишировать имя человека, который познакомил ее с внуком королевы, не захотела, но призналась, что это была женщина. В СМИ поговаривали, что это была близкая подруга герцогини – модельер Миша Нону. Более того, ее муж Александр Гилкс учился в Итоне вместе с принцем Гарри и, скорее всего, также сыграл ключевую роль во сводничестве герцогов.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Но, по информации издания, в действительности роман между Меган и принцем Гарри возник после того, как их познакомила дочь барона и близкого друга принца Чарьза Фредерика Патрика Пирса де Вестенхольца. Вайолет фон Вестенхольц была вхожа в круг королевской семьи и после того, как принц Гарри признался ей, что ищет любовь, она решила свести его со своей хорошей знакомой – Меган Маркл. Так и зародился союз двоих людей, которые сейчас считаются самыми обсуждаемыми в мире.

Вайолет фон Вестенхольц
Вайолет фон Вестенхольц
Фото: Getty Images

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили британцев полетам на частном самолете в Ниццу.

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Источник: Express
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