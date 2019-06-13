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Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

Певица рассказала о своих отношениях с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Алина Гросу с мужем Александром
Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая узаконила 1 июня свои отношения с возлюбленным Александром и впервые показала его лицо, снова публикует совместные снимки в Instagram.

Певицу поймали в объятиях незнакомца перед своей свадьбой. Все подробности в сюжете:

24-летняя артистка теперь не скрывает своего мужа и делится их семейными фото. На одном из опубликованных снимков муж Александр держит Алину на руках.

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Стоит отметить, что пара вместе смотрится очень мило и трогательно. В публикации Гросу также призналась, что очень боится высоты и доверяет исключительно своему супругу. Также певица разоткровенничался касательно того, как она дома ласково называет супруга. 

Алина Гросу с мужем Александром
Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Чтобы любил и на руках носил, как говорят. Я безумно боюсь высоты. И единственный человек, которому могу доверить свое тело на поднятие и всякие там кружения/ношения – это мой Сашка или комочек (дома я его только так называю). Пы.сы. А вы боитесь когда вас поднимают ?" – написала Алина. 

Напомним, что ранее крестная Алины Гросу певица Ирина Билык рассказала, где пройдет свадьба звезды. "Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день", – поделилась Билык.

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