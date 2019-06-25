Как мило! Заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном

Украинский музыкант умилил заботой о сыне

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана 18 июня в третий раз стали родителями. Новорожденный сын получил необычное имя - Елисей. Через несколько дней после родов супругу музыканта выписала из столичного роддома и семейство отправилось домой в Харьков.

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Отметим, что Сергей Бабкин в третий раз стал отцом, поэтому опыта воспитания детей у него хоть отбавляй. Теперь счастливый отец делится в Instagram семейными фото. На одном из таких снимков украинский музыкант позирует с котами в руках возле детской коляски, в которой лежит новорожденный Элисей.

Певец Сергей Бабкин дома в Харькове Фото: instagram.com/babkin_official

"На домашнем", – подписал фото Сергей.

Супруга артиста Снежана также решила поделиться трогательным снимком, на котором ее супруг сколнился над коляской малыша.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, в течение беременности Снежана Бабкина делилась фото с округлившимся животиком. Однако об интересном положении супруга Сергея Бабкина сообщила лишь на седьмом месяце. Звездным супругам удалось скрывать беременность в течение шести месяцев.

Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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